Muğla’da helikopter kazası: Hastaneye çarpıp düştü

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarpan bir helikopter, binanın yakınındaki boş bir alana düştü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Muğla’da helikopter kazası: Hastaneye çarpıp düştü
Yayınlanma: Güncellenme:

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarpan bir helikopter, binanın yakınındaki boş bir alana düştü. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kaza ile ilgili ayrıntılar henüz netleşmezken, helikopterin düşme nedeni araştırılıyor.

Helikopterin içinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Muğla’da helikopter kazası: Hastaneye çarpıp düştü - Resim : 1

Bakan Bolat duyurdu: Suriyelilerin geri dönüşünde yeni düzenlemelerBakan Bolat duyurdu: Suriyelilerin geri dönüşünde yeni düzenlemelerGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

muğla helikopter kazası
Günün Manşetleri
DEAŞ finansmanı operasyonunda 6 tutuklama
4 ilde büyük operasyon: Yasa dışı bahis çetesine darbe
Muğla’da helikopter kazası
Suriyelilerin geri dönüşünde yeni düzenlemeler
2024’te yetkisiz çakar kullanan sürücülere 11 bin işlem
Beşiktaş ve Alanyaspor’dan beraberlik! Taraftar “Boş Tribün” modunda
HAMAS'tan ateşkes açıklaması
Türkiye’nin silah bırakma talebine olumsuz yanıt
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Kurum’dan kentsel dönüşümde müjde
Çok Okunanlar
Muğla’da helikopter kazası Muğla’da helikopter kazası
SMA’lı bebeğin babası intihar etti: Eğlence mekanında görüntüleri çıkmıştı SMA’lı bebeğin babası intihar etti: Eğlence mekanında görüntüleri çıkmıştı
Tarihte bugün: 22 Aralık Tarihte bugün: 22 Aralık
Sürücülere uyarı: Bu bölgelerde trafik akışı değişti Sürücülere uyarı: Bu bölgelerde trafik akışı değişti
TikTok bir yıl boyunca yasak olacak! TikTok bir yıl boyunca yasak olacak!