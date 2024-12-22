Muğla’da helikopter kazası: Hastaneye çarpıp düştü

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarpan bir helikopter, binanın yakınındaki boş bir alana düştü. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kaza ile ilgili ayrıntılar henüz netleşmezken, helikopterin düşme nedeni araştırılıyor.

Helikopterin içinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.