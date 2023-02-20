Muğla'da kaza: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre Seda B.'nin kullandığı 07 VBN 69 plakalı otomobil ile Süleyman Albayrak yönetimindeki 48 GH 249 plakalı otomobil Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.