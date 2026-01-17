Muğla’da kendisiden haber alınamayan jandarma uzman çavuş evinde ölü bulundu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kendisinden haber alınamayan jandarma uzman çavuş, arkadaşlarının ihbarı üzerine girilen evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş A.Z.Y.’den uzun süre haber alınamaması üzerine arkadaşları durumdan şüphelendi. İkametine giden mesai arkadaşları, kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi..

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden destek istendi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla balkondan içeri girerek eve ulaştı.

Ekiplerin içeri girmesiyle birlikte, A.Z.Y.’nin hareketsiz halde olduğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, jandarma personelinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın ardından bölgeye olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcı sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından A.Z.Y.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

jandarma muğla
