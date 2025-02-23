Muğla’da korkunç olay: Araç yangınında 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı!

Fethiye’de meydana gelen korkunç araç yangınında 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Muğla’da korkunç olay: Araç yangınında 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı!
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen araç yangını, küçük bir çocuğun hayatını tehdit eden korkunç bir kazaya sahne oldu. Olay, Kargı Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde yaşandı. Araçta meydana gelen yangında, 5 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.

Saat 13.30 sıralarında, 5 yaşındaki B.K.G. dedesi Ö.Ç. ve annesi S.G. ile birlikte dayısına misafirliğe gitmek üzere yola çıkmıştı. Ancak, iddialara göre araçta yalnız bırakılan küçük çocuk, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında büyük tehlike atlattı.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın kısa sürede büyürken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri söndürmeyi başardı.

Yangından sağ kurtulan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, ağır yaralı olarak İzmir Şehir Hastanesi’ne ambulans helikopterle sevk edildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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