Muğla'da korkutan deprem: 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, gece saat 02.17’de 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının yerin 68 kilometre derinliğinde ve Marmaris’e yaklaşık 10 kilometre mesafede gerçekleştiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya: Can Kaybı ve Yaralılar Var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, depremin çevre illerde de hissedildiğini ve ilk bilgilere göre yerleşim bulunan binalarda yıkım tespit edilmediğini bildirdi.

Ancak Fethiye’de panik atak geçiren 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli bir kız çocuğu, hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bakan Yerlikaya, Muğla Valiliği koordinasyonunda AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarını sürdürdüğünü belirtti. Deprem nedeniyle panikle yüksekten atlama gibi nedenlerle yaralanan toplam 69 kişiden 14’ü olay yerinde tedavi edildi. 8 kişi ayakta tedavi sonrası taburcu edilirken, 46 vatandaşın hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Vali Akbıyık: Altyapıda Sorun Yok, Saha Çalışmaları Sürüyor

Muğla Valisi İdris Akbıyık da yaptığı açıklamada, depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu ve Marmaris’e 10,43 kilometre uzaklıkta, 67,91 kilometre derinlikte gerçekleştiğini kaydetti.

Depremden etkilenen 69 kişiden 55’i hastanelere başvurdu. Bunlardan biri yatırılarak tedavi altına alınırken, 46 kişinin acil servislerde tetkik ve tedavileri devam ediyor. 14 kişi ise hastaneye gitmeyi reddederek yerinde tedavi edildi.

Vali Akbıyık, kent genelinde elektrik, içme suyu, doğalgaz ve kanalizasyon altyapılarında genel yaşamı etkileyecek bir sorun bulunmadığını, ayrıca yerleşim alanlarında herhangi bir yıkımın meydana gelmediğini ifade etti. Ekiplerin bölgede saha tarama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.