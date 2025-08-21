Muğla’da korkutan yangın! Ormanlık alanda başlayan alevlere ekipler müdahale ediyor
Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangına karadan müdahale sürüyor.
Yatağan’da çıkan yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekip sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.
