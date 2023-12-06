Muğla'da Köylüler Kış Ortasında Evsiz Kaldı! Köylülerin Yardımına Vatan Partisi Yetişti

Devlet kurumlarının imar plansızlığı köylülerin ata toprağı evlerinin yıkılmasına sebep oldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Belediye ekipleri, hukuki süreç tamamlanmadan kış ortasında köylülerin evini yıkmaya başladı.

Köylülerin imdadına Vatan Partisi yetişti. İl Başkanı Avukat Emre Aykın, yıkım yetkililerine karşı köylülerin hakkını savundu.

Köylüler, son olarak Çıkış Yolu programına katıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e mağduriyetlerini anlattı.

Köylüler, kış ortasında evsiz kaldıklarını söyledi. Vatandaşlar, yetkililere seslendi, çözüm talep etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, meselenin takipçisi olacakları söyledi.

Köylüler yanlarında oldukları için Vatan Partisi ve Ulusal Kanal’a teşekkür etti.