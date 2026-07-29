Muğla'da orman yangını: Alevler evlere sıçradı, hastane boşaltıldı!

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde sabah 07.45 sularında henüz belirlenemeyen bir sebeple zirai alanda yangın çıktı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın alevleri hızla taşımasıyla birlikte yangın kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından alevlere karşı hem havadan hem de karadan eşzamanlı bir mücadele başlatıldı.

ALEVLERLE MÜCADELEDE 8. SAAT

Yangının başlamasının üzerinden sekiz saat geride kalırken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çabaları kesintisiz devam ediyor. Rüzgarın şiddetini koruması alevlerin geniş bir alana yayılmasına neden oluyor ve sahada görev yapan itfaiye ile orman işçilerinin müdahalesini zorlaştırıyor. Bölgedeki tüm birimler yangının önünü kesmek için koordineli bir şekilde çalışmayı sürdürüyor.

HASTANEDEKİ 45 KİŞİ NAKLEDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen orman yangınlarına ilişkin koordinasyonun üst düzeyde sağlanması, müdahale çalışmalarının sahada en etkin şekilde yürütülmesi ve alınacak tedbirler anlık olarak değerlendirilmektedir. 5 uçak, 18 helikopter olmak üzere toplam 23 hava unsuru ile 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı 24 su tankeri, 23 iş makinesi, 73 araç, 6 TOMA 8 Ambulans olmak üzere 137 kara unsuru ve 835 personelimiz yangınla mücadele ediyor. Yangında 3’ü harabe durumda toplam 4 ev zarar görmüştür. Sarıyer Mahallesi i, Bayır, Orta Bayır ve Kırsecik mevkilerinde yer alan toplam 121 hanedeki 202 vatandaşımız, ile 20'si büyükbaş 30'u küçükbaş olmak üzere 50 hayvan güvenli bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca tedbir amacıyla Seydikemer Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan 45 hasta, gerekli tüm tıbbi önlemler alınarak Fethiye Devlet Hastanesine nakledilmişti"