Muğla'da orman yangını! Bir hektar ormanlık alan zarar gördü
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale edildi. Söndürülen yangının ardından bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı.
Döğüşbelen Mahallesi Zaferler mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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