Muğla'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Muğla'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Tepearası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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