Muğla'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı.

Döğüşbelen Mahallesi Zaferler mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

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