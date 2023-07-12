Muğla'da orman yangını! Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor
Muğla'ın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.08'de başlayan yangının neden kaynaklandığı bilinmiyor.
Yangının farkedilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı