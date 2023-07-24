Muğla'da orman yangını! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını meydana geldi.

Milas'taki Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın yetkililere ihbar edilidi.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangına 21 arazöz, 9 su tankeri, 6 uçak, 6 helikopter, 3 dozer, 7 yer ekibi ve jandarma ve belediye itfaiyeleriyle birlikte 300'ün üzerinde personel müdahale ediyor.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmaları devam ediyor.