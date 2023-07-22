Muğla'da orman yangını! Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı. Bellibol bölgesinde meydana gelen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Muğla'dan orman yangını haberi geldi. Kavaklıdere ilçesinin Bellibol bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeden dumanların yükseldiğinin görülmesi üzerine yapılan ihbar sonucu, olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahaleye başladı.
Yangın 7 helikopter, 6 uçak, 15 arazöz ve 5 su tankeri desteğindeki ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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