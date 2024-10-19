Muğla'da orman yangınlarına müdahale devam ediyor

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor. Her iki yangının çıkış nedeninin elektrik tellerinden kaynaklandığı tespit edildi.

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Muğla'da orman yangınlarına müdahale devam ediyor
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Dalaman'da 17 Ekim saat 20.30 sıralarında, Menteşe'de ise 18 Ekim saat 03.30'da başlayan yangınlara müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale etmeye başladı. Yangınların kontrol altına alınması için çevre illerden de destek ekipleri gönderildi.

Bölgede şiddetli rüzgarın etkili olması nedeniyle yerel sakinler de söndürme çalışmalarına yardımcı oluyor. Menteşe'deki yangında 17'si yazlık olmak üzere toplam 29 yapı zarar gördü ve 75 hane tahliye edildi. Dalaman'da ise yangın sebebiyle 85 yapı tahliye edildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

muğla orman yangını
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