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Muğla'da otomobil kamyonetle çarpıştı: Hasan Sarıöz hayatını kaybetti, 4 yaralı

Ula ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Muğla'da otomobil kamyonetle çarpıştı: Hasan Sarıöz hayatını kaybetti, 4 yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hasan Sarıöz'ün kullandığı 48 NV 135 plakalı otomobil, Muğla-Antalya kara yolunun Balcılar mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve İbrahim Demirel idaresindeki 43 AF 495 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ve kamyonette bulunan Belinay Demirel ile çocukları Ceylinaz ve Ceyda Demirel yaralandı.

Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan otomobil sürücüsü Sarıöz, itfaiye ekiplerince araçtan güçlükle çıkartıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #ölümlü kaza #kaza
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