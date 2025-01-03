Muğla'da otomobil şarampole yuvarlandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Fethiye-Kaş yolu Çırpı mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Emre K. idaresindeki 07 VL 093 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Yol kenarındaki ağacı kırarak durabilen otomobilde sürücü ile Ümitcan Ç. yaralandı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekibince bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı