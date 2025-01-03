Muğla'da otomobil şarampole yuvarlandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Muğla'da otomobil şarampole yuvarlandı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Fethiye-Kaş yolu Çırpı mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Emre K. idaresindeki 07 VL 093 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Yol kenarındaki ağacı kırarak durabilen otomobilde sürücü ile Ümitcan Ç. yaralandı.

Muğla'da otomobil şarampole yuvarlandı - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekibince bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boynuna ip dolanmış halde ölü bulunduBoynuna ip dolanmış halde ölü bulunduYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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