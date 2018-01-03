Menteşe ve Ortaca ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle kentteki tarım arazileri ve seralar su altında kaldı

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezinde metrekareye 26 kilogram yağış düştü.



Bölgede geceden beri aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahallelerindeki bazı tarım alanları da su altında kaldı.



Yağış nedeniyle Ortaca ilçesinde su basan bazı narenciye bahçeleri ve seralardaki ürünler zarar gördü.