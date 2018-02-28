Havadan ve karadan arama kurtarma çalışması başlatıldı

Milas ilçesinde sel sularına kapılan çift kayboldu.



İlçeye bağlı Ören Mahallesi Kocaçay Deresi mevkisinde Sinan Gümüş’ün kullandığı 48 AAV 98 plakalı otomobil, dere yatağında arızalandı.



Otomobilden inen Gümüş ve eşi Fidan Gümüş, dereden geçmeye çalışırken sel sularına kapıldı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik botu, AFAD, AKUT, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilerek, arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara bir helikopter de destek veriyor.



Belediyeye ait iş makinelerinin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.