Muğla’da şiddetli deprem!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla’nın Marmaris ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi…

Muğla’da şiddetli deprem!
Son Güncelleme:

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Meydana gelen deprem yerün 15.9 km derinliğinde ve saat 07:56 sularında gerçekleşti…

# deprem
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: 23 Mart Cumartesi günü hava durumu...
Meteoroloji uyardı: 23 Mart Cumartesi günü hava durumu...
Moskova'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin fotoğrafları ortaya çıktı
Moskova'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin fotoğrafları ortaya çıktı
Hamas Moskova'daki terör saldırısını kınadı
Hamas Moskova'daki terör saldırısını kınadı
Moskova'daki terör saldırısına ilişkin Putin'e bilgi verildi
Moskova'daki terör saldırısına ilişkin Putin'e bilgi verildi
Muğla’da şiddetli deprem!
Muğla’da şiddetli deprem!
Öne Çıkanlar SON DAKİKA! MOSKOVA'DA TERÖR SALDIRISI! ABD'nin Açıklamasına Rusya'dan Sert Yanıt | ULUSAL HABER SON DAKİKA! MOSKOVA'DA TERÖR SALDIRISI! ABD'nin Açıklamasına Rusya'dan Sert Yanıt | ULUSAL HABER Düşürülen Türk SİHA'larının arkasındaki ABD gizlenemedi! Düşürülen Türk SİHA'larının arkasındaki ABD gizlenemedi!