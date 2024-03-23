Muğla’da şiddetli deprem!
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla’nın Marmaris ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi…
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Meydana gelen deprem yerün 15.9 km derinliğinde ve saat 07:56 sularında gerçekleşti…
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 23, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz - [166.00 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-03-23
Saat:07:56:51 TSİ
Enlem:35.19222 N
Boylam:27.60889 E
Derinlik:15.92 km
Detay:https://t.co/z7am2MPhCb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
# deprem