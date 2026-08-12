Muğla'da skandal girişim! Çantasından çıkardığı çakmakla Türk bayrağını yakmaya çalıştı!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını çakmakla ateşe vermek isteyen kadın, güvenlik kameraları incelenerek yakalandı. Şüphelinin Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Muğla'da skandal girişim! Çantasından çıkardığı çakmakla Türk bayrağını yakmaya çalıştı!
Yayınlanma:

Olay yeri, Menteşe merkezde tarihi Kurşunlu Camii yakınlarında bulunan bir iş yeri oldu. Saat 04.45 sıralarında çevrede kimsenin bulunmadığı bir anda kaldırımda yürüyen bir kadın, iş yerinin önünde duvara asılı bulunan Türk bayrağının yanına yaklaştı. Çantasından çıkardığı çakmakla bayrağı ateşe vermeye çalıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Anların güvenlik kameralarına yansımasının ardından polis ve jandarma ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. Kamera görüntüleri üzerinden yürütülen çalışmada şüphelinin eşkali belirlendi ve 31 yaşındaki kadının A.A. olduğu ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINARAK EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Ekiplerin sürdürdüğü çalışma sonucunda yakalanan A.A., gerekli işlemlerin yapılması için Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin buradaki işlemlerinin hâlâ sürdüğü öğrenildi.

Kuyu temizliği sırasında facia! Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybettiKuyu temizliği sırasında facia! Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybettiYurt
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

muğla
Günün Manşetleri
Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti
Yalova'da eğitim uçağı düştü!
Ziraat Bankası katma değer odaklı büyüme anlayışı ile liderliğini sürdürüyor
İstanbul Valiliği'nden alarm!
ABD ile İran arasında kritik uzlaşı!
"Süreç tamamen açık ve şeffaf ilerleyecek"
Diyarbakır'da Yunus timlerinden dev bilanço!
12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın
Trafo patladı, ormanlık alan kül oldu...
Üç ülke artık uyuşturucu çetelerine karşı da birlikte hareket edecek
Çok Okunanlar
6 Milyon 400 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 6 Milyon 400 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı
12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın
Akaryakıtta rakamlar yenilendi! İşte 12 Ağustos 2026 il il güncel benzin ve motorin fiyatları Akaryakıtta rakamlar yenilendi! İşte 12 Ağustos 2026 il il güncel benzin ve motorin fiyatları
''Annesini öldüren bana ne yapar?'' Güllü'nün ölümünde şoke eden yeni detaylar ''Annesini öldüren bana ne yapar?'' Güllü'nün ölümünde şoke eden yeni detaylar