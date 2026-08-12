Muğla'da skandal girişim! Çantasından çıkardığı çakmakla Türk bayrağını yakmaya çalıştı!

Olay yeri, Menteşe merkezde tarihi Kurşunlu Camii yakınlarında bulunan bir iş yeri oldu. Saat 04.45 sıralarında çevrede kimsenin bulunmadığı bir anda kaldırımda yürüyen bir kadın, iş yerinin önünde duvara asılı bulunan Türk bayrağının yanına yaklaştı. Çantasından çıkardığı çakmakla bayrağı ateşe vermeye çalıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Anların güvenlik kameralarına yansımasının ardından polis ve jandarma ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. Kamera görüntüleri üzerinden yürütülen çalışmada şüphelinin eşkali belirlendi ve 31 yaşındaki kadının A.A. olduğu ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINARAK EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Ekiplerin sürdürdüğü çalışma sonucunda yakalanan A.A., gerekli işlemlerin yapılması için Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin buradaki işlemlerinin hâlâ sürdüğü öğrenildi.