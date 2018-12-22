banner999
İsrail askerleri bir Filistinliyi daha şehit etti
İsrail askerleri bir Filistinliyi daha şehit etti
Fransa'da bir sarı yelekli hayatını kaybetti
Fransa'da bir sarı yelekli hayatını kaybetti
GAZBİR'den açıklama
GAZBİR'den açıklama
Piyasalar bu hafta neleri fiyatladı?
Piyasalar bu hafta neleri fiyatladı?

Muğla'da tadilat yapılan binada göçük! Yaralılar var

Muğla'nın Bodrum ilesinde, tadilat yapılan iki katlı binada meydana gelen göçükte, 1'i ağır 5 işçi yaralandı.

Muğla'da tadilat yapılan binada göçük! Yaralılar var

Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde, iki katlı binanın tadilatı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis, Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ile AKUT ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göçük altında kalan 5 işçiyi güçlükle çıkarttı. Ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Binada çalışan işçilerden Mehmet Yeşilöz, aniden çökme meydana geldiğini ve bazı arkadaşlarının binadan çıkmaya fırsat bulamadığını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #göçük
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.