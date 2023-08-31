Muğla'da uyuşturucu operasyonu! 16 kişi yakalandı

Muğla'nın 6 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Muğla'da uyuşturucu operasyonu! 16 kişi yakalandı
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Muğla'da zehir tacirlerine geçit verilmiyor! Kentteki 6 ilçede geniş çaplı bir operasyona imza atıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlar, Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe, Marmaris ve Seydikemer ilçelerinde düzenlendi.

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için yürütülen çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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