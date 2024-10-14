Muğla'da yapı kayıt mağdurları yıkım kararına tepki gösterdi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yapı kayıt mağdurları, evleri için verilen yıkım kararına tepki gösterdi. Vatandaşlar, Kıran köyünde bir araya geldi. Kıran, Sarnıç, Kuyucak, Akbük ve çevre köylüleri adına yapılan açıklamada “Ata topraklarımızda yıkım değil, çözüm istiyoruz” denildi.

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde vatandaşların, Bakanlık onaylı yapı kayıt belgeleri iptal edildi. Belediye de yıkım kararı verdi. O günden beri vatandaşlar, rahat uyku uyuyamıyor.

Kimi doğup büyüdüğü köyündeki arazisine kimi de atasından kalma toprağına ev ya da depo yaptı. Şimdi bu yerler yıkılma tehdidiyle karşı karşıya... Vatandaşlar, tepkili…

Yapı kayıt mağdurları, Kıran köyünde bir araya gelip, ses yükseltti. Açıklamada, “Yıkım değil, çözüm istiyoruz” denildi.

Orman köylüsü ve üretici de olan mağdurlar, seslerinin duyulmasını, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Av. Emre Aykın, belediyenin öncelikli görevinin, nazım ve uygulama imar planlarını düzenlemek olduğunu söyledi. Vatandaşların yanında olduklarını belirtti. Emre Aykın, "Buranın köylülerimizin üretim sahası olarak, barınma sahası olarak kalması Türkiye’nin geleceği için çok daha önemli. Yurttaşımızın idareye ve adalete olan inancının zedelenmemesi esastır. O nedenle biz de Vatan Partisi olarak köylümüzün sürekli olarak yanındayız. Hukuki mücadelemizi de veriyoruz. Köylülerimizin ezelden beri gelen buradaki yaşamsal hakları korunacaktır." dedi.

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