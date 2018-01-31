Ege’nin güzide şehri Muğla’da yeni bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Projeyle sabıkalı veya suç işlemeye meyilli kişilerin topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor.

Projeyle sabıkalı veya suç işlemeye meyilli kişilerin topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor.



Muğla'da önemli bir proje hayat buldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz ‘Ege İncisi’ projesini anlattı.



Amaç, sabıkalı veya suç işlemeye meyilli kişilerin topluma kazandırılması.



Yavuz, ‘zeytindalı’ uzattıklarını söyledi.



Projenin destekçilerinden biri de İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya...



İstihdam yaratarak projeye destek olan firma sahipleri projeyi önemsiyor.







HABER-KAMERA: ANIL HANÇERLİ

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