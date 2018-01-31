banner967
Erdoğan, Putin ile görüştü
Erdoğan, Putin ile görüştü
Diyarbakır'da kanlı gün: 4 ölü 7 yaralı
Diyarbakır'da kanlı gün: 4 ölü 7 yaralı
Darmık Dağı bombalanıyor
Darmık Dağı bombalanıyor
Bozdağ: KHK'larla 107 bin kişi ihraç edildi
Bozdağ: KHK'larla 107 bin kişi ihraç edildi

Muğla’da yeni bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi

Ege’nin güzide şehri Muğla’da yeni bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Projeyle sabıkalı veya suç işlemeye meyilli kişilerin topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor.

Muğla’da yeni bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi

 Projeyle sabıkalı veya suç işlemeye meyilli kişilerin topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor.

Muğla'da önemli bir proje hayat buldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz ‘Ege İncisi’ projesini anlattı.

Amaç, sabıkalı veya suç işlemeye meyilli kişilerin topluma kazandırılması.

Yavuz, ‘zeytindalı’ uzattıklarını söyledi.

Projenin destekçilerinden biri de İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya...

İstihdam yaratarak projeye destek olan firma sahipleri projeyi önemsiyor. 



HABER-KAMERA: ANIL HANÇERLİ
ulusal.com.tr




 

Etiketler; #muğla
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.