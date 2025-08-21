Muğla’da yürekleri ağza getiren olayda mucize: Kaybolan 2 çocuk 12 saat sonra sağ kurtarıldı

Milas açıklarında alabora olan teknede kaybolan iki çocuk, 12 saatlik arama-kurtarma çalışmaları sonucu kayalıklarda sağ olarak bulundu. Sahil Güvenlik İHA’sı sayesinde mucizevi kurtuluş gerçekleşti.

Muğla’da yürekleri ağza getiren olayda mucize: Kaybolan 2 çocuk 12 saat sonra sağ kurtarıldı
Muğla’nın Milas ilçesi Ören Mahallesi açıklarında dün meydana gelen olayda, içinde 8 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olarak battı.

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk etapta, teknede bulunan 3 kişi Sahil Güvenlik botuna alınırken, 3 kişi de kayalıklardan tahliye edildi.

2 ÇOCUK KAYIPTI, SEFERBERLİK BAŞLADI

Teknedeki 2 çocuğun kayıp olduğunun belirlenmesiyle birlikte havadan, denizden ve karadan geniş çaplı bir arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 3 bot, 2 dalış timi ve bir insansız hava aracı (İHA) bölgeye yönlendirildi.

12 saat boyunca süren yoğun arama çalışmalarının ardından Sahil Güvenlik İHA’sı kayalıklarda bir hareketlilik tespit etti. Hızla tespit edilen noktaya yönlendirilen Sahil Güvenlik botlarındaki ekipler, kayalıklara sığınmış halde bulunan iki çocuğu sağ olarak kurtardı.

Kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmaları da tamamlandı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

milas
