Muğla'da zehir tacirlerine darbe: 22 gözaltı, 16 tutuklama

Muğla’da jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarında 22 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu madde ve suç aleti ele geçirilirken, 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, geniş çaplı bir soruşturmanın parçası olarak yürütüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Muğla'da zehir tacirlerine darbe: 22 gözaltı, 16 tutuklama
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Muğla’da 16-31 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alınırken 16 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada uyuşturucuya karşı etkili bir mücadele gerçekleştirildi.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKIN

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı baskınlarda, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.
Operasyonlarda 735 adet sentetik ecza, 92 gram kenevir tohumu, 6 hassas terazi, 30 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 95 bin 900 lira, 1000 dolar ve 1150 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheliden 16’sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 341 kişi hakkında da “uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma”, “uyuşturucu ticareti yapma” ve “yasa dışı ekim” suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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