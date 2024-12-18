Muğla'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 aracın karıştığı feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Muğla-Aydın kara yolu Bayır Mahallesi mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, temizlik yapan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yol temizleme kamyonuna, arkadan gelen ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 3 araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan birinde yangın çıktı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazada yaralanan 3 sürücü ile otomobillerdeki 4 kişi, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı