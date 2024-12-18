Muğla'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 aracın karıştığı feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Muğla'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Muğla-Aydın kara yolu Bayır Mahallesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, temizlik yapan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yol temizleme kamyonuna, arkadan gelen ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 3 araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan birinde yangın çıktı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var - Resim : 1

Kazada yaralanan 3 sürücü ile otomobillerdeki 4 kişi, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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