Muğla'daki orman yangınında 15 saat geride kaldı! Ekiplerin zorlu mücadelesi sürüyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayarak rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangına müdahale 15 saattir aralıksız sürüyor.
Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde sabah saat 07.45 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle zirai arazide alevler yükseldi. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla hızla yayılan ateş, kısa süre içinde bitişikteki ormanlık alana sirayet etti. Durumun bildirilmesinin ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.
Gün boyunca alevlerin yerleşim alanlarına ve iç kısımlara ilerlemesini durdurmak amacıyla yoğun bir çalışma yürütüldü. Söndürme faaliyetlerine uçak ve helikopterlerle havadan, orman işçileri ve itfaiye personeliyle de karadan müdahale edildi.
Operasyonda arazözler ve iş makineleri aktif olarak kullanıldı. Çalışmalarda yaklaşık 15 saat geride kalırken, havanın kararmasıyla birlikte uçuş emniyeti riski göz önüne alınarak hava araçları görevlerini tamamlayıp sahadan ayrıldı.
Gece karanlığında gökyüzüne yükselen alevler, yangının etkilediği alanın büyüklüğünü net bir şekilde ortaya çıkardı. Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar ekiplerin işini güçleştirirken, bölgede yaşayan vatandaşlar da söndürme faaliyetlerine katılarak görevlilere destek verdi. Risk altındaki yerleşim yerleri ve hassas ormanlık alanların korunabilmesi için kritik noktalara araç ve personel konuşlandırıldı.
Zorlu arazi şartlarında sahadaki ekipler tarafından yürütülen söndürme, yangın önleme hattı açma ve soğutma işlemleri gece boyunca aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yetkililer, sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte uçak ve helikopterlerin sahaya dönerek çalışmalara yeniden havadan destek vereceğini bildirdi.