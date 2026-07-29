Muğla'daki orman yangınında 15 saat geride kaldı! Ekiplerin zorlu mücadelesi sürüyor

Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde sabah saat 07.45 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle zirai arazide alevler yükseldi. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla hızla yayılan ateş, kısa süre içinde bitişikteki ormanlık alana sirayet etti. Durumun bildirilmesinin ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.