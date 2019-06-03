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Muğlalı kadınların ev baklavası yok satıyor

Muğla'da Örenli kadınların tatilciler için yaptığı ev baklavaları adeta yok satıyor. Aileler bayram siparişlerini yetiştirmekte zorlanıyor. Tatilciler organik baklavanın yanısıra ev ekmeğine de büyük ilgi gösteriyor.

Muğlalı kadınların ev baklavası yok satıyor

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören'de yaşayan kadınlar, 9 günlük bayram tatilini fırsata çevirdi. Ören beldesi, tertemiz denizinin yanısıra, portakalı, Mandalinası, zeytin ve zeytinyağı ile tatilcilerin uğrak yeri. Örenli kadınlar, civardaki tatil beldelerine gelen tatilciler için ev yapımı baklava yapıyor.

9 günlük bayram tatili en çok Örenli kadınlara yaradı. Tatilcilerin bayram siparişlerine yetişebilmek için durmadan çalışıyorlar. Hazırlanması en zor tatlılardan olan baklavayı büyük bir marifetle hazırlıyorlar.

Tatilciler doğal ve organik ürünlerle hazırlandığı için ev baklavasına büyük ilgi gösteriyor.

Örenli kadınlar artan siparişleri yetiştirmek için durup dinlenmeden çalışsalar da, üretmekten ve ev ekonomisine katkı sağlamaktan şikayetçi değil.

Baklava, bayramlarda geleneksel ikramların başında geliyor. Türk mutfağının şerbetli tatlı geleneğinin vazgeçilmezi olan baklava, Örenli kadınların marifetli elleri sayesinde bayram sofralarını şenlendirmeye devam ediyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla
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