Muğlalılar şehit çocuklarını unutmadı. Şehit çocuklarına burs sağlamak amacıyla İsmail Hakkı Tonguç Parkında kermes düzenlendi.

Toplumda birlik ve beraberliği sağlayacak sosyal etkinliklere bir örnek de Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde yaşandı.



Muğla Emniyeti ve Muğla Polis Eşleri Derneği, şehit çocuklarına burs sağlamak amacıyla kermes düzenledi.



Farkındalık yaratan ve toplumsal sorumluluğu ortaya çıkaran etkinliğe Muğlalıların katılımı yoğun oldu.



Muğla Polis Eşleri Derneği Başkanı Aysun Çetinkaya düzenleyicisi oldukları etkinliği anlattı.



Kermeste pastalar, börekler, hediyelik eşyalar katılımcıların beğenisine sunuldu.



Muğla Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Akkuş ise etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





HABER-KAMERA: ANIL HANÇERLİ

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