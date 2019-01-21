Muğla’da iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Çok sayıda ilçede tarım arazilerini su bastı, toprak kayması ve göçükler meydana geldi.

Muğla’yı yine sağanak vurdu. İki gündür etkili olan sağnak hayatı durma noktasına getirdi.



Sağanağın şiddeti ile eski bir Bodrum evi çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki bir otomobil büyük hasar gördü.



Sadece evler değil caddelerde de göçük meydana geldi. Yakaköy Mahallesi ile Turgutreis Caddesi köstebek yuvasına döndü.



Yakaköy'deki toprak kayması nedeniyle istinat duvarları yerle bir oldu.



Sağnak yağış Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde de etkili oldu.



Yağış nedeniyle bazı tarım arazilerini su bastı.





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