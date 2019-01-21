banner1002
İzmir'de büyük yangın
İzmir'de büyük yangın
İçişleri Bakanlığı: 831 hesap hakkında işlem başlatıldı
İçişleri Bakanlığı: 831 hesap hakkında işlem başlatıldı
WhatsApp'tan flaş karar
WhatsApp'tan flaş karar
Facebook ve Twitter hakkında işlem başlatıldı
Facebook ve Twitter hakkında işlem başlatıldı

Muğla’yı yine sağanak vurdu

Muğla’da iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Çok sayıda ilçede tarım arazilerini su bastı, toprak kayması ve göçükler meydana geldi.

Muğla’yı yine sağanak vurdu

Muğla’yı yine sağanak vurdu. İki gündür etkili olan sağnak hayatı durma noktasına getirdi. 

Sağanağın şiddeti ile eski bir Bodrum evi çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki bir otomobil büyük hasar gördü.

Sadece evler değil caddelerde de göçük meydana geldi. Yakaköy Mahallesi ile Turgutreis Caddesi köstebek yuvasına döndü.

Yakaköy'deki toprak kayması nedeniyle istinat duvarları yerle bir oldu. 

Sağnak yağış Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde de etkili oldu. 

Yağış nedeniyle bazı tarım arazilerini su bastı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.