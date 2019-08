"Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar, önümüze engel çıkarmaya devam ediyor. Dün, topla tüfekle işgale yeltenenler, bugün sosyolojik, ekonomik ve politik yönden her yolu denemeyi sürdürüyorlar. Milli mücadelemiz, asla bitmiş değildir. Dün olduğu gibi bugün de kararlıyız"

KÜTAHYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar, önümüze engel çıkarmaya devam ediyor. Dün, topla tüfekle işgale yeltenenler, bugün sosyolojik, ekonomik ve politik yönden her yolu denemeyi sürdürüyorlar. Milli mücadelemiz, asla bitmiş değildir. Dün olduğu gibi bugün de kararlıyız." dedi.

Kasapoğlu, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Zafer Anıtı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde, Dumlupınar'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı topraklar olduğunu söyledi.

Milletin, istikbaline ve istiklaline bu topraklarda can vererek sahip çıktığını belirten Kasapoğlu, "Bağımsızlık ruhu, 97 yıl önce burada, kahraman şehitlerimizle ete kemiğe bürünmüş ve sonrasında bu ruh buradan bütün yurda yayılmıştır. Bugün kutladığımız zafer, var olma ve yok olma arasında kendisine yol çizmesi gereken bir milletin topyekun şahlanışının eseridir." diye konuştu.

Dumlupınar'da milletin destansı mücadelesiyle, birliği ve beraberliğiyle emperyalizmin ördüğü duvarların birer birer yıkıldığını, bütün dünyanın hayranlıkla andığı bir destanın yazıldığını anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 Ağustos, milletimizin tarihe vurduğu mühürdür; dünden bugüne uzanan ve bugünden de ebediyete ulaşacak olan kopmaz bir zincirin altın halkasıdır. Kıyamete kadar, İlayi Kelimetullah için bu vatana olan sevdamız ve sadakatimiz devam edecek. 30 Ağustos'tan bize yalnızca bir zafer değil, ibret ve ilham alınması gereken dersler de miras kalmıştır. Bu dersleri iyi öğrenmek, doğru idrak etmek mecburiyetindeyiz çünkü milletimizin varlığını ve değerlerini anlamak, Malazgirt'i, Çaldıran'ı, Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı ve nice zaferlerimizi anlamaktan geçer. Bu kutlu vazife, hem şehitlerimize karşı vefa borcumuz hem de gelecek nesillere karşı namus borcumuzdur. Hamdolsun, bu konuda kesinlikle taviz vermeyen bir gençliğimiz var."



- "Dün olduğu gibi bugün de kararlıyız"



Kasapoğlu, ülkeye ve millete kasteden her türlü düşmanlığa karşı sürdürülen istiklal davasının 97 yıl önce olduğu gibi aynı kararlılıkla devam ettiğini dile getirdi.

Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar, önümüze engel çıkarmaya devam ediyor. Dün, topla tüfekle işgale yeltenenler, bugün sosyolojik, ekonomik ve politik yönden her yolu denemeyi sürdürüyorlar. Milli mücadelemiz, asla bitmiş değildir. Dün olduğu gibi bugün de kararlıyız. Bu mücadeleyi de Allah'ın izniyle, demokrasiye ve adalete sahip çıkarak, birbirimizin hak ve hukukunu koruyarak kazanacağız. Ülkemize duyduğumuz sadakatin ışığında üreterek, okuyarak, bilgimizi, birikimimizi zenginleştirerek ve her zaman çok çalışarak hedeflerimize ulaşacağız."

Türkiye'nin geleceği için büyük hedef ve hayallere sahip olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Bugün, bizler sorumluluk makamındayız ve bu mukaddes vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz. Yarınlarda bu aziz emanet sizin omuzlarınızda olacak. İnanıyorum ki içinde bulunduğu çağı yakalamış, düşünen, araştıran ve üreten pırıl pırıl bir gençlik olarak Türkiye'yi en yüksek seviyelere taşıyacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.



- "Gençlerimizi girdaplara sürüklemeye çalışanlara müsamaha göstermeyeceğiz"



Kasapoğlu, Türk milletinin, şanlı mazisinden ilham alarak gözünü geleceğe çevirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Türk milletinin birlik olduğunda, karşısında hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyanın bildiğini anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Biz beraber hareket ettikçe hiçbir engel aşılamaz değildir. Tarih, bunun örnekleriyle doludur. Türkiye'nin düşmanlarını kaygılandıran da işte bu sarsılmaz birlik ve bütünlük tablosudur. Bu ülkenin gençlerinin kardeşçe yaşamasını temin etme noktasında ne gerekiyorsa yapacağız. Gençlerimizi içinden çıkılmaz girdaplara sürüklemeye çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bize emanet edilen bu sancağı birbirimize kenetlenerek daima yükseklerde tutacak ve ülkemizi medeniyet seviyesinin ötelerine taşıyacağız."

"Proje geliştirin, okuyun, üretin, sivil toplum faaliyetlerine aktif katılım sağlayın." diyen Kasapoğlu, 2019'u "Gönüllülük Yılı" ilan ettiklerini, el birliğiyle, sevginin, dayanışmanın, empatinin hakim olduğu bir toplum meydana getirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, daha sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.