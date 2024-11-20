Mühendislerden su kaynakları için uyarı

Haber-Kamera: Hanife Yalçın

Artan nüfus ve bilinçsiz tüketim su kaynaklarını tehdit ediyor. Kontrolsüz su kullanımı devam ederse tablo daha da ağırlaşacak.

Uzmanlar yıllardır tarımda, bilinçsiz ve denetimsiz açılan sondaj kuyularının önlemesini talep ediyor. Yeraltı sularımız her geçen yıl daha da derine çekiliyor.

Antalya Makine Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Turizm tesislerinde kullanılan suyun 1 günde 20 metre küpleri aştığına dikkat çekti. Kota bazlı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. İbrahim Atmaca, "Su tüketimlerini incelediğimizde daha çok yüzde 70’ i aşan durumlarda sulama kaynaklı olduğunu yüzde 23’ ler bandında da içme, kullanım ya da sanayi suyu olduğunu görüyoruz. Burada en önemli tedbir sondaj için olmalı. Çünkü kaçak sondajlar çok fazla her geçen gün gereğinden fazla miktarda suyun kontrolsüz bir şekilde yerden çekildiğine şahit oluyoruz. Bu da su kaynaklarının güvenliğini ve geleceğini etkilediği gibi her zaman su pompayla çekildiği için enerji kullanımını da arttıran bir sebep. Doğru planlama yapılmalı. İlgili bakanlıklarca yasal mevzuatın düzenlenerek özellikle tarımsal sulama ve turizm tesisleri için kotaların belirlenmesi bunların takibi ve özellikle kaçak sondajın kontrol altına alınması ve hızlıca bu sondajların kapatılması suyun geleceği için önemlidir." dedi.