Gaziantep'te bir muhtar adayı, ilçe nüfus müdürlüğünde çalışan engelli memura şiddet uyguladı. Memur, çocuklarının gözü önünde darp edildi. Türk Büro Sen olayı protesto etti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir muhtar adayı, engelli memura şiddet uyguladı. İlçe Nüfus müdürlüğünde çalışan engelli memur Ferit Koca, çocuklarının gözü önünde darp edildi. Türk Büro Sen üyeleri memura şiddeti protesto etti.



Muhtar adayının YSK talimatlarına aykırı şekilde kayıt yaptırmak istediğini anlatan Koca, 4-5 kişinin kendisine önce hakaret ettiğini, sonra saldırdığını anlattı.



Türk Büro Sen Gaziantep Şube Başkanı Atilla Özbay, 2019 yılının memura şiddetle başladığına dikkat çekti. Çankaya üniversitesi öğretim görevlisi Ceren Damar Şenel’in öldürüldüğünü hatırlattı.



Darpa uğrayan engelli memur Ferit Koca'nın vücudunda ezikler meydana geldi. Sol kolu da alçıya alındı. Sendika avukatları olayı yargıya taşıdı.



Emniyet olay ile ilgili yasal işlem başlattı.





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