banner1002
İsmail Hakkı Pekin'den önemli uyarı
İsmail Hakkı Pekin'den önemli uyarı
Grup toplantılarında ABD'li heyete tepki
Grup toplantılarında ABD'li heyete tepki
Şanlıurfa'da banka soygunu
Şanlıurfa'da banka soygunu
'Balyoz' savcısı Hüseyin Kaplan'a istenen ceza belli oldu
'Balyoz' savcısı Hüseyin Kaplan'a istenen ceza belli oldu

Muhtar adayından memura şiddet

Gaziantep'te bir muhtar adayı, ilçe nüfus müdürlüğünde çalışan engelli memura şiddet uyguladı. Memur, çocuklarının gözü önünde darp edildi. Türk Büro Sen olayı protesto etti.

Muhtar adayından memura şiddet

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir muhtar adayı, engelli memura şiddet uyguladı. İlçe Nüfus müdürlüğünde çalışan engelli memur Ferit Koca, çocuklarının gözü önünde darp edildi. Türk Büro Sen üyeleri memura şiddeti protesto etti.

Muhtar adayının YSK talimatlarına aykırı şekilde kayıt yaptırmak istediğini anlatan Koca, 4-5 kişinin kendisine önce hakaret ettiğini, sonra saldırdığını anlattı.

Türk Büro Sen Gaziantep Şube Başkanı Atilla Özbay, 2019 yılının memura şiddetle başladığına dikkat çekti. Çankaya üniversitesi öğretim görevlisi Ceren Damar Şenel’in öldürüldüğünü hatırlattı.

Darpa uğrayan engelli memur Ferit Koca'nın vücudunda ezikler meydana geldi. Sol kolu da alçıya alındı. Sendika avukatları olayı yargıya taşıdı.

Emniyet olay ile ilgili yasal işlem başlattı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #gaziantep
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.