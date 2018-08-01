Kumla Mahallesi'nin muhtarı Abdullah Satı, iddiaya göre, belediye ekiplerince mahallesinde yapılan yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını beğenmedi. Muhtar Satı, yapımı sürdürülen kaldırım çalışmasında, işçilerin döşediği kaldırım taşlarını tekmeleyerek, yıktı. Muhtar Satı'nın, yapılan hizmetleri beğenmediği gerekçesiyle zaman zaman belediye yetkilileriyle tartıştığı belirtildi.
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