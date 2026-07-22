Muhtar ve oğlunun katil zanlısı hakim karşısında: "Önümü kestiler, hedef gözetmeden ateş ettim!"

Boğazlıyan 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen oturuma, tutuklu yargılanan Y.E.E. ile tutuksuz sanık S.Ç. katıldı. Salonda ayrıca silahlı saldırıda yaşamını yitiren Yalçın ve Ahmet Akdemir’in yakınları, olaydan yaralı olarak kurtulan Kubilay Akdemir ve her iki tarafın avukatları hazır bulundu.

"HEDEF GÖZETMEKSİZİN TÜFEKLE ÜÇ EL ATEŞ ETTİM"

Kürsüye çıkarak ilk savunmasını yapan tutuklu sanık Y.E.E., Akdemir ailesiyle aralarında geçmişte yaşanan muhtarlık seçimleri nedeniyle bir küslük bulunduğunu ancak taraflar arasında aktif bir husumet olmadığını savundu. Olay günü annesinin kendisine ulaşmaya çalıştığını anlatan sanık, "Ağabeyime ulaşmak için evden çıkarken yanıma tüfeği de aldım. Yalçın Akdemir, Ahmet Akdemir ve Kubilay Akdemir araçlarıyla aracımın önünü kesti. Aracımın camlarını kırdılar. Aramızda tartışma çıktı, ben de hedef gözetmeksizin tüfekle üç el ateş ettim" dedi.

Duruşmada söz hakkı verilen tutuksuz sanık S.Ç. ise yaşanan olaylarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını öne sürerek hakkındaki iddiaları reddetti. Sanık tarafının avukatları, yürütülen soruşturma aşamasında bazı eksiklikler olduğunu belirterek cinayetin işlendiği olay yerinde mahkeme heyeti tarafından keşif yapılmasını talep etti.

MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Tarafların ve avukatların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Y.E.E.'nin cezaevindeki tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve avukatların taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Bağlıca köyünde meydana gelen olayda, köy muhtarı Yalçın Akdemir ile oğlu Ahmet Akdemir uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, Kubilay Akdemir ise yaralanmıştı. Olayın ardından şüpheli Y.E.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Ç. hakkında tutuksuz yargılanma kararı verilmişti.