Muhtar, yeniden evlilik hazırlığı yapan eski damadını ayağından vurdu!

Adana’nın Pozantı ilçesinde bir muhtar, eski damadını ayağından tabancayla vurdu. Yeni evlilik hazırlığı yaptığı öne sürülen damat tedavi altına alınırken, muhtar tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Adana’nın Pozantı ilçesinde mahalle muhtarı N.D., eski damadı müteahhit Soner Kaya’yı (39) tabancayla vurarak yaraladı. İddiaya göre Kaya, 3 yıl önce boşandığı eşinden sonra yeniden evlilik hazırlığı yapıyordu.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Yenikonacık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, muhtar N.D. eski damadı Kaya’nın evlilik hazırlığı yaptığını öğrenince tehdit etmeye başladı. Tehditlerin ardından Kaya, konuşmak için muhtarlık binasına gitti.

İkili arasında çıkan tartışmada muhtar, otomobilinden aldığı tabancayla Kaya’yı ayağından vurdu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kaya, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada 2 ameliyat geçirdiği öğrenildi.

MUHTAR TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri kısa sürede muhtarı yakaladı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen N.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soner Kaya’nın ağabeyi Mehmet Emin Kaya, şu ifadeleri kullandı:
“Kardeşim oraya konuşmak için gitti ancak ayağından vuruldu. Biz adaletin yerini bulmasını, saldırganın cezasını çekmesini istiyoruz.”

Muhtar, yeniden evlilik hazırlığı yapan eski damadını ayağından vurdu! - Resim : 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

muhtar evlilik
