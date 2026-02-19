Muhtarın yasağı köyü birleştirdi: 'Kesin talimatıdır, evlerde iftar olmaz'

Nevşehir’de bir köyde Ramazan ayında evlerde iftar yapılmasına izin verilmiyor. Köy halkı, imece usulü hazırlanan yemeklerle her akşam aynı sofrada buluşuyor.

Nevşehir’de bir köy muhtarı, aldığı kararla Ramazan ayında evlerde iftar yapılmasını yasakladı. Köyde yaşayan vatandaşlar, iftarlarını imece usulü hazırlanan yemeklerle her akşam toplu olarak açıyor.

Pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine evlere yemek servisiyle başlayan uygulama zamanla gelenek haline geldi. Son 5 yıldır sürdürülen uygulama kapsamında köy halkı her gün yaklaşık 700 kişilik yemek hazırlıyor. Hazırlanan yemekler kurulan sofralarda birlikte yeniliyor. Gelemeyen yaşlılara ve görev başındaki kişilere ise yemekler ulaştırılıyor.

“EVLERDE İFTAR OLMAZ”

Köyün İmam Hatibi İbrahim Aktaş, uygulamanın dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Beş yıldır burada iftar veriyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, öğrencilerimiz hep birlikte aynı sofrada buluşuyor. Hayır sahiplerinden Allah razı olsun, yardımlarını esirgemiyorlar. Muhtarımızın kesin talimatıdır, evlerde iftar olmaz. Gelin dolaşın bir tane evde yemek pişmediğini görürsünüz"

Başka bir vatandaş ise uygulamanın her yıl aynı birliktelikle sürdüğünü belirterek, "Herkes yardım ediyor, geliyor temizliyor. Herkesten Allah razı olsun. Burada toplu yemek yemekten mutluyuz" dedi.

Köy sakinlerinden Naciye Ateş de uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "Beş yıldır düzenli yemek yapılıyor, kimse evinde yemek yemiyor. Hep birlikte toplu olarak yiyoruz. Buraya gelmekten mutluyuz, Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

“HERKES AYNI ÇATI ALTINDA YESİN İSTEDİK”

Köy Muhtarı Nihat Ateş ise amaçlarının birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu söyledi. Ateş, şu açıklamayı yaptı:

"İftar programının bu yıl beşinci senesi. Önceden herkes kendi evinde yapıp kendi çevresini çağırıyordu. Biz bunu birleştirdik, herkes aynı çatı altında yesin istedik. Polis, asker, sağlık çalışanı ve havalimanı personelleri nöbette oldukları için yemeklerini alıp gidiyor. Gelemeyenlere de biz götürüyoruz. Ramazan gelince köyde evlerde yemek pişirilmesine razı olmuyoruz, kısacası yasaklıyoruz. Birlik beraberlik içinde bu manevi ortamı yaşayalım istiyoruz. Burada günlük 700 kişilik iftar yemeği çıkartıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

