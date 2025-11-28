Muhtarlıkta dehşet! Belge alamayınca muhtara saldırdı

Olay, 24 Kasım günü sabah saatlerinde Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığı binasında yaşandı. İddialara göre, bir kadın vatandaş "fakirlik belgesi" almak amacıyla muhtarlığa başvurdu. Muhtar Aysun Güler, vatandaşın kayıtlarının incelenmesi sonucunda sistemde sigortalı olarak göründüğünü tespit etti ve bu nedenle talep edilen belgenin düzenlenemeyeceğini bildirdi.

Aldığı olumsuz cevapla büyük bir sinir krizi geçiren vatandaş, aniden muhtara fiziksel saldırıda bulundu. Muhtarın da karşılık vermesiyle tırmanan kavga, çevredeki diğer vatandaşların araya girmesiyle zorlukla sonlandırıldı.

MUHTAR GÜLER OLAY ANINI ANLATTI

Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarı Aysun Güler, ısrarlı belge talebi resmî olmadığı için bu durumun yaşandığını ifade ederek, yaşananlara ilişkin detayları paylaştı.

Muhtar Güler, yaşananları şu şekilde aktardı: "Fakirlik belgesi almak isteyen bir hanımefendi geldi, avukat tutmak istediğini söyledi. Biz bu evrağı sadece boşanma durumlarında veriyoruz, mahkemelerde geçerli. Böylece ücretsiz avukat talep edebiliyorlar devletten. Ben kendisine şartlarını söyledim; sigorta kaydının olmaması ve çalışmamış olması gerektiğini, üzerine ev ya da araç kayıtlı olmaması gerektiğini söyledim."

Güler, kadının şartlara uymamasına rağmen ısrar ettiğini belirterek, "O da bana ısrarla başkalarına verildiğini ve kendisinin de alabileceğini söyledi. Ben de resmi olmayan bir şey yapamayacağımı söyledim. Dışarıda görüşmemiz gerektiğini söyledim çünkü içeride kalabalık vardı, yaşlılar da vardı. Yaklaşık 15-20 dakika konuyu bu şekilde uzattı. Ön tarafa gelip yanıma oturdu, muhtarlıkların gereksiz olduğunu; hak etmeyen insanların da muhtar olduğunu söyledi. Ben de dışarı çıkması gerektiğini söyledim. Yanına gidince saçımdan tutup beni yere düşürdü. Yan tarafta polis karakolu vardı, arkadaşım hemen yanımdaydı. Polis çağrıldı, bizi hastaneye götürdü ve darp raporlarımızı aldık." dedi.

Muhtar Güler, saldırganı tanımadığını vurgulayarak, "Kendisini tanımam, o yüzden bilerek gönderildiğini düşünüyorum. Çünkü kapıdan giriş şekli bile öyleydi. O evrağı mutlaka benden alması gerektiğini söyledi. Daha önce de resmi olmayan bir evrakı veremeyeceğimi açıklamıştım ve duvara yazılı olarak astık. Kanuna uymak zorundayız; muhtarların görevi az olsa da bazı belgeleri biz veriyoruz ve kanunlara uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"DIŞARI ÇIKMASINI TALEP ETTİK AMA ÇIKMAK İSTEMEDİ, BİR ANDA SALDIRDI"

Kavganın yaşandığı sırada muhtarlıkta bulunan Gülcan Köse de olay anına şahit oldu. Köse, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Pazartesi günü yaşlılara yaşam belgesi veriyorduk. Muhtarlık kalabalıktı. Bir bayan içeri girdi, biraz tepkili bir giriş yaptı. Fakirlik belgesi almak istediğini talep etti. Şartları belirttik ve uymadığı için kendisine veremeyeceğimizi söyledik. Biraz gerginleşti ve tartışma uzadı. Dışarı çıkmasını talep ettik ama çıkmak istemedi. Bir anda saldırdı. Ben de hemen yan tarafta karakol olduğunu gördüm ve oraya koştum, yardım istedim."