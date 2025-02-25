Müjde Ar ve eşi trafik kazası geçirdi

Usta sanatçı Müjde Ar (70) ve eşi, eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş, trafik kazası geçirdi. Lüks araçlarının özel halk otobüsüyle çarpıştığı kazanın ardından Ar’ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Müjde Ar ve eşi trafik kazası geçirdi
Yayınlanma:

Kaza, 24 Şubat akşamı meydana geldi. Kazanın ardından Müjde Ar ve eşi Mehmet Ercan Karakaş, Acıbadem Maslak Hastanesi’ne başvurdu. Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Müjde Ar’ın sırt ve baş ağrısı şikayetiyle geldiği, yapılan tetkiklerde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği belirtildi.

Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede gözlem altında sürdüğü kaydedildi.

Polis memuru evinde ölü bulunduPolis memuru evinde ölü bulunduYurt
trafik kazası
Günün Manşetleri
Ramazan öncesi fahiş fiyat denetimi
Özgür Özel'den grup toplantısında açıklamalar
Rusya ve İran’dan kritik görüşme
MİT’ten kritik operasyon!
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına darbe
6 ilde dev operasyon!
Trump, Dedeağaç’taki Amerikan Üssünü kapatabilir
"Yenidoğan çetesi" davasında ara karar
Vatan Partisi’nden "iklim kanunu" teklifine tepki
DEM Parti’den Öcalan için yeni hamle!
Çok Okunanlar
Gram altında dalgalanma Gram altında dalgalanma
Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıta zam mı geldi?
Konut kredisi faizleri düştü! Konut kredisi faizleri düştü!
İzmir’de kan donduran cinayet: Oğul, babasını vurdu İzmir’de kan donduran cinayet: Oğul, babasını vurdu
İmamoğlu'nun "Sahte diploma" soruşturmasında YÖK raporu açıklandı İmamoğlu'nun "Sahte diploma" soruşturmasında YÖK raporu açıklandı