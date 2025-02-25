Müjde Ar ve eşi trafik kazası geçirdi

Kaza, 24 Şubat akşamı meydana geldi. Kazanın ardından Müjde Ar ve eşi Mehmet Ercan Karakaş, Acıbadem Maslak Hastanesi’ne başvurdu. Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Müjde Ar’ın sırt ve baş ağrısı şikayetiyle geldiği, yapılan tetkiklerde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği belirtildi.

Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede gözlem altında sürdüğü kaydedildi.