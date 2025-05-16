Mülk sahiplerine alarm: Bu 3 hata evinizi elinizden alabilir!

Tapu işlemlerinde yaşanan sahtecilik, yetkisiz vekalet kullanımı ve miras ihtilafları gibi durumlar birçok kişiyi mağdur ediyor. Uzmanlar, mal kaybı yaşanmaması için üç temel güvenlik adımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

1. Taşınmazlarınızı e-Devlet’ten düzenli kontrol edin

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlerle, adınıza kayıtlı ev, arsa veya iş yerinde bilgi dışında bir işlem olup olmadığını takip edebilirsiniz. Şüpheli bir hareketin erken fark edilmesi, büyük zararın önüne geçebilir.

2. Tapunuza şerh koydurun

"Satılamaz", "rehin edilemez" gibi şerhlerle tapuya kısıtlama koydurmak, taşınmazınıza izinsiz müdahaleyi önlemenin en etkili yollarından biri. Bu yöntem, özellikle başka şehirde yaşayanlar, yaşlılar ve birden fazla gayrimenkulü olanlar için güçlü bir güvenlik kalkanı sağlıyor. Şerh işlemleri, noter onayıyla tapu müdürlüklerinde yapılabiliyor.

3. Vekalet verirken sınır çizin

Dolandırıcılık vakalarında en sık kullanılan yöntemlerden biri, geniş kapsamlı ve süresiz vekaletnameler. Güvenilen kişilere dahi olsa, belirli işlem ve süreyle sınırlı vekalet vermek büyük önem taşıyor. Noterde düzenlenen belgelerde açık sınırlar çizilmediğinde, bu belgeler kötü niyetli kişiler tarafından kolaylıkla suistimal edilebiliyor.

Gayrimenkul sahiplerinin bu üç adımı ihmal etmemesi, mal varlıklarını koruma açısından kritik önem taşıyor.