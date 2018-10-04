Bilenler bilir... Peki, bilmeyenler için Güneydoğu'nun meşhur Mumbar Dolması nasıl bir şeydir? Ustası, Ekrem Demir'e anlattı.

Güneydoğu'nun eşsiz lezzetlerinden biridir mumbar dolması.Kimi kaynaklara göre yokluk dönemlerinin, kimilerine göre ise yiyecekleri uzun süre saklama ihtiyacının bize bıraktığı bir mirastır.Büyük ve küçükbaş hayvanların bağırsaklarına verilen isim olan mumbar, dolması yapılarak hayvanın bağırsağından da yararlanma imkânı sağlıyor.Peki, Bir kez tadanın tutkunu olduğu mumbar dolması nasıl yapılıyor? Mumbarcı Hattuş Bacı, Ulusal Kanal için anlattı.Soğan, sarımsak, salça, bulgur, kimyon, tuz ve karabiber mumbarın iç harcının olmazsa olmazı. Harca mumbarın üzerinden elde edilen kendi yağı ile bulgur da ekleniyor ve iyice yoğruluyor.Mumbarın temizliği önemli. Çünkü iyi temizlenmezse koku yapabiliyor.Bu şekilde doldurulan mumbar tekrar birkaç defa tuzlu su ve sirkeyle yıkandıktan sonra bol suyla durulanarak üzerindeki tuz tamamen temizleniyor.Bakır tencereye alınan mumbar dolması biraz su, tuz ve kimyon ilave edilerek yaklaşık 2 saat pişiriliyor. Son aşama ise kızartma...Ve, mumbar dolması hazır. Güneydoğunun bu yöresel tarifinin yanına en çok yakışan ise limon ve yeşillik..