Tunceli'de Munzur çayı üzerine kurulan zipline istasyonu, adrenalin tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatıyor. Nisan ayında hizmete giren su sporları merkezi, rafting, kano, zipline, bisiklet ve kamp alanlarıyla yörenin yeni cazibe merkezi olmaya aday

Tunceli'de Munzur çayı kıyısında kurulan zipline istasyonu, kente gelen adrenalin tutkunlarının ilgi odağı oldu.



Zipline istasyonu, "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi" bünyesinde kuruldu. İl merkezine 10 kilometre mesafedeki Anafarma mevkisinde kurulan merkezde, rafting, kano, zipline, bisiklet ve kamp yapılabiliyor.



Tunceli'de son yıllarda oluşan huzur ortamıyla doğa ve su sporlarına ilgi arttı.



12 metre yüksekliğindeki kulesi ile, gidiş ve dönüş olmak üzere toplam 330 metre zipline aktivitesi yapılabilen alan doğa sporu tutkunlarının uğrak yeri olmaya başladı.



Adrenalin tutkunları, Zipline yapmak için Diyarbakır, Batman, Mardin, Ankara, İstanbul, İzmir, Elazığ, Erzincan, Malatya ve Bingöl'den turlarla buraya geliyor.



ulusal.com.tr

