Mayıs ayında Tunceli'de yapılan Türkiye Rafting Şampiyonası'nda 4 sporcu milli takıma seçildi. İtalya'daki Dünya Rafting Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan rafting sporcuları, şampiyonaya Munzur çayında hazırlanıyor.

Onlar, Tunceli'de rafting sporunu zirveye taşıyan 4 kız sporcu. Mayıs ayında Tunceli'de yapılan Türkiye Rafting Şampiyonası'nda derece kazanarak milli takıma seçildiler. Şimdi var güçleriyle İtalya'da yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyorlar.



Bir zamanlar terör olaylarıyla anılan Munzur ve Pülümür çayı, son yıllarda Rafting sporunun parlayan yıldızı oldu.



Rafting antrenörü Ali Ekrem Canpolat, takımı 6 aydır haftanın 6 günü çalıştırıyor. Canpolat, dünya rafting şampiyonasına katılacak sporculara çok güveniyor.



Milli takıma seçilen Tijda Yeşil, 5 yıldır rafting yapıyor.



4 yıldır rafting yapan Deniz Dinler de şampiyonada Türkiye'yi temsil edecekleri için gururlu.



ulusal.om.tr







