banner982
Ankesörlü telefon soruşturmasında 132 tutuklama
Ankesörlü telefon soruşturmasında 132 tutuklama
Trump geri adım attı
Trump geri adım attı
Kılıçdaroğlu'na dev tazminat!
Kılıçdaroğlu'na dev tazminat!
Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme
Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme

Munzur'da rafting hazırlığı

Mayıs ayında Tunceli'de yapılan Türkiye Rafting Şampiyonası'nda 4 sporcu milli takıma seçildi. İtalya'daki Dünya Rafting Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan rafting sporcuları, şampiyonaya Munzur çayında hazırlanıyor.

Munzur'da rafting hazırlığı

Onlar, Tunceli'de rafting sporunu zirveye taşıyan 4 kız sporcu. Mayıs ayında Tunceli'de yapılan Türkiye Rafting Şampiyonası'nda derece kazanarak milli takıma seçildiler. Şimdi var güçleriyle İtalya'da yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyorlar.

Bir zamanlar terör olaylarıyla anılan Munzur ve Pülümür çayı, son yıllarda Rafting sporunun parlayan yıldızı oldu. 

Rafting antrenörü Ali Ekrem Canpolat, takımı 6 aydır haftanın 6 günü çalıştırıyor. Canpolat, dünya rafting şampiyonasına katılacak sporculara çok güveniyor.

Milli takıma seçilen Tijda Yeşil, 5 yıldır rafting yapıyor.

4 yıldır rafting yapan Deniz Dinler de şampiyonada Türkiye'yi temsil edecekleri için gururlu.

ulusal.om.tr



 

Etiketler; #munzur #rafting
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.