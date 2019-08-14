Yaklaşık 3 aydır yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Tunceli, Kurban bayramını doğayla iç içe geçirmek isteyenlerin adreslerinden biri oldu. Terörle değil, güzelliğiyle anılan kentteki doğal plajlar batıyı aratmadı.





Kent, son yıllarda spor müsabakaları ve güzellikleriyle anılıyor. Özellikle Munzur ve Pülümür Çayı kıyısındaki plajlar dikkat çeken noktalardan biri oldu.



Akdeniz ve Ege'yi aratmayan doğal plajlarda yoğunluk oluştu.



Munzur ve Pülümür Çayı'nın soğuk suyunda yüzerek serinleyen tatilciler, doğanın ve temiz havanın tadını çıkardı.



Tatil beldelerini aratmayacak güzelliklerin bulunduğu Tunceli'de, otellerdeki doluluk oranı da yüzde 100'e ulaştı.





ulusal.com.tr Bayramın tadını, Tunceli'nin soğuk suyunda, güzel manzarasında yaşadılar.Kent, son yıllarda spor müsabakaları ve güzellikleriyle anılıyor. Özellikle Munzur ve Pülümür Çayı kıyısındaki plajlar dikkat çeken noktalardan biri oldu.Akdeniz ve Ege'yi aratmayan doğal plajlarda yoğunluk oluştu.Munzur ve Pülümür Çayı'nın soğuk suyunda yüzerek serinleyen tatilciler, doğanın ve temiz havanın tadını çıkardı.Tatil beldelerini aratmayacak güzelliklerin bulunduğu Tunceli'de, otellerdeki doluluk oranı da yüzde 100'e ulaştı.