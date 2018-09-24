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Muradiye'de bebek cesedi bulundu

Van'ın Muradiye ilçesinde dere yatağında brandaya sarılı bebek cesedi bulundu.

Muradiye'de bebek cesedi bulundu

İlçeye bağlı Kuşçu Mahallesi kırsal alanında çayda brandaya sarılı bebek cesedi gören çoban, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yeni doğmuş olduğu belirlenen bebeğin cesedini, Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Ceset, otopsi için Van'a gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #van #muradiye ilçesi #bebek cesedi
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