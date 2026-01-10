Muradiye Şelalesi buz tuttu: Eksi 12 derecede kartpostallık görüntüler

Doğu Anadolu'da etkisini artıran dondurucu soğuklar, doğa harikası mekanları görsel bir şölene dönüştürdü. Van'da turistlerin gözdesi olan o şelale, aşırı soğuklarla birlikte buz tutarak bambaşka bir görünüme büründü.

Van'ın Muradiye ilçesinde kış mevsimi etkisini sert bir şekilde hissettirmeye başladı.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü ilçede, bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muradiye Şelalesi soğuk havadan nasibini aldı ve kısmen dondu.

Muradiye ilçe merkezine yakın bir konumda yer alan ve Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelale, yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülüyor.

Yaz aylarında coşkulu akan suyuyla bilinen şelalenin önemli bir bölümü, düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte buzla kaplandı.

Şelalenin yüzeyinde oluşan buz tabakaları ve metrelerce uzayan buz sarkıtları, bölgeyi kış mevsiminde farklı bir atmosfere bürüdü.

Soğuk havanın etkisiyle şelale çevresinde oluşan buz kütleleri, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Kış aylarında adeta "buzdan gelinliğini" giyen şelale, sunduğu görsel şölenle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Yılın dört mevsimi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bölge, donmuş haliyle özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Şelalenin sunduğu bu eşsiz kış manzarası, bölge turizmine hareketlilik katıyor.

