Muradiye Şelalesi'nin "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi

Şelaleyi her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Aydoğan, şunları kaydetti:

- Muradiye Şelalesi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi. İlimizin doğal güzelliklerinden biri olan şelaleyle ilgili alınan karar halkımızı sevindirdi. Şelalenin korunması ve geliştirilmesi için biz de elimizden geleni yapacağız. Gerekli desteği vereceğiz. Kararın ilimize hayırlı olmasını dilerim.