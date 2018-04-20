Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu'nun dava dosyasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savcının beraat kararına itiraz ederek bozulmasını istediği dosya İzmir'e gönderildi. Sanıklar hakkındaki nihai kararı 'Cinsel suçlar' kapsamındaki davaların ele alındığı 15. Ceza Dairesi verecek

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın geçen yaz basına yansıyan görüntülerinden sonra Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve 'hayasızca hareketler' iddiasıyla dava açılmıştı. Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama neticesinde sanıklar 9 Mart'ta beraat etmişti.



Ancak Bodrum Cumhuriyet Savcısı Fatma Atasoy, 'usule ve yasaya aykırı' olarak değerlendirdiği beraat kararına itiraz ederek kararın bozulması ve sanıkların cezalandırılması istemiyle temyize başvurmuştu.



YENİ SÜREÇ BAŞLADI!



Bu başvuruyla birlikte yeni bir hukuki süreç başladı.



Savcının başvurusunun ardından dosya istinaf mercii olarak İzmir Bölge Adliye Mahkemeleri'ne gönderildi.



Sanıklar hakkındaki temyiz başvurusu, daireler arası iş bölümüne göre 'Cinsel Suçlar' kapsamındaki dosyaların görüşüldüğü 15. Ceza Dairesi tarafından değerlendirmeye alınacak.



15. Ceza Dairesi ya mahkemenin beraat kararını uygun görerek onayacak ya savcının bozma talebini kabul ederek sanıklara ceza verilmesini isteyecek. Daire, usul ve esas bakımından kendi uygun veya eksik gördüğü noktalar olursa, yeniden yargılanma yapılmasını da isteyebilir./Milliyet